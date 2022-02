Bishoujo Battle: Double Strike! - Une compilation 100% Fan-Service annoncée en version physique sur Nintendo Switch

Connu sur Nintendo Switch pour sortir divers jeux sur Nintendo Switch, souvent avec une grosse dose de fan servie, Eastasiasoft vient de dévoiler en partenariat avec Funbox Media Ltd la sortie de Bishoujo Battle: Double Strike! en version physique. Composé des jeux Bishoujo Battle Mahjong Solitaire et Bishoujo Battle Cyber Panic!, la compilation arrivera dans les enseignes à partir du 15 avril 2022 .

Inspiré des jeux d'arcade sexy du Japon des années 90, Bishoujo Battle Cyber Panic! vous ouvre les portes d'un sous-genre aussi facile à apprendre qu'amusant à maîtriser. Commencez chaque niveau bourré d'action avec une silhouette de fille en arrière-plan et esquivez les ennemis tout en traçant des lignes qui se coupent pour dévoiler méthodiquement l'image entière.

Dans ce jeu qui alterne entre risque et récompense, imposez-vous tout en esquivant ennemis et balles qui traversent votre chemin. Serez-vous contraint de vous retrancher dans de plus petites zones latérales ou marquerez-vous un bon score en coupant le territoire ennemi ? Récupérez des améliorations, débloquez des images entières de la galerie et partagez vos victoires en ligne dans le classement général !

Caractéristiques :