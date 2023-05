Bish Bash Bots - Coopération et Tower Defense se donnent RDV en 2023 dans ce nouveau titre

Vous êtes-vous déjà demandé ce que pourrait donner la licence Overcooked si elle avait été développée comme un tower defense ? C'est en tout cas le concept que vous proposent de découvrir Firestoke et Catastrophic_Overload avec l'annonce de leur dernier jeu Bish Bash Bots. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2023 , nous vous laissons découvrir les premières informations du jeu ci-dessous.

Prenant en charge 1 à 4 joueurs en local ou en ligne, Bish Bash Bots est un jeu coopératif qui fusionne le tower defense avec un brawler amusant et frénétique. Dans un futur cartoonesque où les machines ont volé la technologie des humains et la retournent contre eux, une équipe de héros improbables se lance dans une grande aventure pour réinitialiser les robots malhonnêtes et sauver le monde. Avec 8 biomes vibrants et colorés répartis sur 32 niveaux, les joueurs devront faire face à une variété de dangers tels que la surchauffe des tourelles dans le biome du volcan ou la jungle envahie par la végétation où des plantes mutantes peuvent même attraper les joueurs.