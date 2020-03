Biped débarquera durant le second trimestre 2020 sur Nintendo Switch

Après avoir raté sa date de lancement sans explications de la part de l'éditeur ou du développeur, Biped ressort timidement de l'ombre avec un tout nouveau trailer publié par META. Désormais durant le second trimestre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, espérons que META et le développeur Tencent NexT Studios pourront nous apporter une date plus précise dans les prochains jours.

À propos de ce jeu :

Deux petits robots bipèdes, Aku et Sila, marcheront côte à côte et resserreront leurs liens au cours d'une aventure amusante sur la planète Terre, afin d'accomplir leur mission. Commandes simples et innovantes :

Vous contrôlez les deux jambes du robot en utilisant les deux joysticks. Cela vous permet d'effectuer divers mouvements simples, comme marcher et glisser, ainsi que des actions plus complexes, comme utiliser des machines ou couper du bois.