Biomutant obtient une date de sortie et un premier trailer sur Nintendo Switch

Sorti en 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, Biomutant est un A-RPG qui se déroule dans un monde ouvert post-apocalyptique et mêle chasse aux monstres délirants et kung-fu.

Développé par le studio suédois Experiment 101 et édité par THQ Nordic, le jeu était prévu aussi sur Nintendo Switch mais tardait à sortir. Bonne nouvelle, donc, puisqu'il arrive finalement en mai prochain sur la console de Nintendo, sur l'eShop et en boutique, en version intégrale incluant tous les DLC du jeu.

Pour en savoir plus sur Biomutant, retrouvez une présentation du jeu ainsi qu'un premier trailer dévoilant des images de la version Nintendo Switch.

Biomutant sortira le 14 mai 2024 sur Nintendo Switch

Présentation de Biomutant sur Nintendo Switch

BIOMUTANT® est un RPG post-apocalyptique en monde ouvert mâtiné de kung-fu bénéficiant d'un système de combat d'arts martiaux unique, mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants. Une épidémie sème la mort et l'Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde en plein chaos et déterminez son avenir : serez-vous un sauveur ou le plongerez-vous vers un destin plus sombre encore ? FONCTIONNALITÉS - Liberté de mouvement : tirez, battez-vous au corps à corps et exploitez vos pouvoirs de mutant - Reprogrammez votre structure génétique pour modifier votre apparence et tentez différentes mutations, comme des pinces de mante religieuse ou une queue à pointes - Explorez un monde ouvert plein de vie à pied, en mécha, à jet-ski, en dirigeable ou à dos de montures uniques - Fabriquez vos propres armes de corps à corps, revolvers, carabines, fusils et plus encore - Un conteur narre vos péripéties, mais vos actions et choix décideront de la fin COMPREND LE DLC D'ÉQUIPEMENT GRATUIT MERCENAIRE : le Mercenaire est une classe spéciale qui peut manier deux armes dès le départ et est équipée de lames classiques. Parfait pour jouer à BIOMUTANT en incarnant un samouraï d'entrée de jeu.

Source : Thqnordic