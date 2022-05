BIOMOTOR UNITRON - Le RPG de la NeoGeo Pocket revient sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 1999 sur NeoGeo Pocket, BIOMOTOR UNITRON s'offre une seconde jeunesse dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 7,99€. Pour en apprendre davantage sur cet RPG, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Dans BIOMOTOR UNITRON, les joueurs incarnent des pilotes d’Unitron et explorent des donjons afin d’acquérir divers matériaux. Ces donjons changent d’apparence à chaque fois qu’un pilote s’y aventure. La silhouette de l’Unitron évolue en fonction du niveau de son pilote, et de nouvelles arrmes peuvent être conçues en assemblant des matériaux et des parties, permettant à chaque joueur de créer son propre Unitron.

Dans l’arène des Maîtres Unitron, les ennemis les plus redoutables se rassemblent et les joueurs s’affrontent pour le glorieux titre du « Maître des Maîtres ».

Le manuel d’instructions inclus dans le jeu provient de la version NeoGeo Pocket Color originale, les contrôles affichés peuvent donc différer sur Nintendo Switch. Les fonctionnalités d’échange ne sont pas implémentées.