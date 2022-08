Biomorph se dévoile sur Nintendo Switch

Présenté comme un mélange entre un Souls-Like et un Metroidvania, Biomorph est le nouveau titre de Lucid Dreams Studio, attendu courant 2023 sur Nintendo Switch et Steam. En attendant davantage d'informations sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous ainsi qu'un premier descriptif officiel.

Dans Biomorph, les joueurs doivent utiliser leurs compétences pour explorer un monde vaste et varié. Résolvez des énigmes et des défis de plateforme, combattez des monstres mortels et prenez leurs formes pour utiliser leurs pouvoirs. Mais attention, chaque créature conquise peut revenir avec de nouveaux pouvoirs encore plus menaçants.

Les joueurs doivent reconstruire la ville de Blightmoor, se lier d'amitié avec les habitants et en apprendre davantage sur leurs origines et celles de la ville. Les joueurs amélioreront leur personnage en combattant dans les vastes zones autour de la ville, en collectant de nouvelles capacités, des souvenirs et des plans. Le voyage révélera des vérités surprenantes et alarmantes sur les propres origines de notre héros.

Dans Biomorph, les joueurs peuvent :