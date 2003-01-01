BioEden - Un nouveau jeu de gestion attendu sur Nintendo Switch 2

Focus Entertainment et Broken Arms Games ont dévoilé BioEden, un nouveau jeu de gestion cozy à destination du PC et attendu le 3 septembre prochain. Il a été annoncé que des versions consoles, incluant la Nintendo Switch 2, sortiront également un peu plus tard. Nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce de gameplay du jeu.

Transformez des environnements meurtris en édens florissants

BioEden est un jeu de management relaxant où vous devrez créer un réseau autonome de structures, fonctionnant en parfait équilibre pour redonner vie à des animaux disparus. En tant que Géogarde, vous êtes missionné par la Collectivité Cosmique et devez raviver une planète en détresse. Faites preuve de patience, de délicatesse et d’un peu d'ingéniosité pour restaurer votre planète, un écosystème à la fois.

De la gestion des réseaux électriques et d'approvisionnement en eau, à la purification des lacs et à la réhabilitation d’anciennes structures, chaque décision que vous prenez contribue à rendre la planète un peu plus vivante. À mesure que vos dômes s’interconnectent et que votre économie écologique se développe, vous recréez l’environnement parfait pour accueillir à nouveau des dizaines d’espèces animales jusque là disparues.