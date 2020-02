Big Pharma prescrit sans ordonnance sur Nintendo Switch

Alors que les fans de jeux de gestions peuvent découvrir depuis quelques jours Two Point Hospital sur Nintendo Switch, centralisé sur la prise en charge de patients, Meridiem Games et Just For Games nous annoncent ce jour la sortie de Big Pharma sur cette même console durant le second trimestre 2020. Ici, point de patients, vous gérerez un labo et la production de médicaments pour éradiquer les maladies, tout en vous faisant un petit pécule.

Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch, une version physique dénommée Big Pharma : Edition manager sera également disponible, et contiendra en plus du jeu un set d'autocollants et un cœur en origami.