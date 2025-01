Big Helmet Heroes - Le beat'em up de Exalted Studio sortira début février sur Nintendo Switch

Fruit du studio montpelliérain Exalted Studio, l'éditeur Dear Villagers nous propose de découvrir ce jour le dernier trailer en date de Big Helmet Heroes. Beat'em up jouable en solo ou en duo nous permettant d'incarner une multitude de personnages aussi barrés les uns que les autres, le titre sera officiellement disponible le 6 février prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Jouable en solo ou en coop locale, en intérieur ou extérieur, Big Helmet Heroes propose 29 personnages jouables à découvrir et à secourir dans les nombreux niveaux tous plus extravagants les uns que les autres et inspirés de nos rêveries d’enfants (Chevaliers, Pirates, Momies, et même Licorne métalleuse !), afin d’apporter un vent d’air frais sur les Beat’em all 3D grâce à sa réalisation soignée et ses nombreux personnages, chacun ayant leur personnalité et leur propre super pouvoir pour déglinguer du Gobelin à coups d’épée, hache, massue, arbalètes, voire de tapettes à mouches électrique ou même de pistolets laser !

Les caractéristiques principales



Animation de pointe : Plongez-vous dans un jeu qui repousse les limites de l'animation. Nos visuels à la pointe de la technologie donnent vie à chaque héros et à chaque environnement, rendant chaque bataille spectaculairement vivante.



Styles de combat dynamiques : Maîtrisez le pouvoir de 4 styles de combat distincts. Utilisez votre environnement à votre avantage en maniant des armes extravagantes et amusantes.



Jeu en coopération : Découvrez la joie du jeu coopératif en mode coop locale. Affrontez les ennemis ensemble, élaborez vos prochaines stratégies ou profitez simplement du chaos et combattez côte à côte avec votre ami.



Mondes originaux et expansifs : Explorez des niveaux qui repoussent les limites de la créativité, chacun plus surprenant et visuellement époustouflant que le précédent. Les décors vibrants et les designs complexes préparent le terrain pour des aventures inoubliables.



Pouvoirs uniques des héros : Chaque héros est doté de ses propres capacités spéciales qui peuvent démolir les obstacles et les ennemis. Ces super pouvoirs sont non seulement uniques, mais aussi visuellement explosifs, ajoutant une couche supplémentaire d'excitation à votre gameplay.