Big Helmet Heroes est disponible sur Nintendo Switch

Si vous aimez les beat'em up et les ambiances médiévales barrées, le studio montpelliérain Exalted Studio vous propose de découvrir dès à présent son dernier titre Big Helmet Heroes. En attendant le test dédié qui arrivera dans les prochains jours dans nos colonnes, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Découvrez le monde hilarant de Big Helmet Heroes, un beat 'em up 3D mêlant combat et aventure. Retrouvez les 29 adorables héros cachés dans de fantastiques royaumes et choisissez vos préférés pour sauver la princesse. Jouez seul ou avec un ami, et tentez de relever les défis de taille qui vous attendent !