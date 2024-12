Big Helmet Heroes - Un nouveau Beat'em up qui ne se prend pas au sérieux annoncé sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de Beat'em uo qui ne se prend pas au sérieux, Big Helmet Heroes devrait potentiellement vous intéresser. Attendu pour le début de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Jouable en solo ou avec un ami, que ce soit en extérieur ou à la maison, Big Helmet Heroes propose 29 personnages uniques à découvrir et à secourir à travers des niveaux enchanteurs inspirés des fantasmes de l’enfance (Chevaliers, Pirates, Momies, et même des Licornes Métalliques !). Big Helmet Heroes apporte une touche novatrice au genre des beat'em up en 3D. Sa production soignée met en avant de nombreux personnages, chacun doté de sa propre personnalité et de superpouvoirs, tandis que vous affrontez des Gobelins armés d’épées, de haches, de massues, d’arbalètes, de tapettes électriques et même de pistolets laser !

Big Helmet Heroes offre un défi captivant mais accessible à tous les publics. Luttez contre des vagues de méchants farceurs — y compris des boss — et, de temps en temps, même contre votre partenaire, en le poussant malencontreusement dans un précipice ! Exalted Studio a mis tout son cœur dans cette aventure chevaleresque pour secourir la Princesse (qui n’est peut-être pas aussi en détresse qu’elle en a l’air...).