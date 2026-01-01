Beyond Words - un roguelike stratégique basé sur les mots sortira le 9 avril prochain sur Nintendo Switch

L’éditeur PQube vient d'annoncer la sortie prochaine de Beyond Words, un jeu mêlant stratégie roguelike et création de mots au clavier. Le titre est attendu le 9 avril prochain sur Nintendo Switch, mais aussi sur toutes les autres plateformes.

Développé par Steve Ellis et David Doak, à qui nous devons GoldenEye 007, Perfect Dark ou encore TimeSplitters, le titre proposera de transformer chaque mot formé en décision tactique. Les joueurs devront enchaîner les combinaisons, débloquer des améliorations et s’adapter à des plateaux évolutifs.

Avec plus de 300 modificateurs et capacités, chaque partie se veut différente et orientée vers la recherche du meilleur score.