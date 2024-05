Beyond The Ice Palace 2 - La suite néo-rétro du classique 8-bits bientôt disponible en version physique sur Nintendo Switch

PQube, PixelHeart, le développeur Storybird Studio viennent de signer un partenariat avec Maximum Entertainment France concernant la distribution physique de Beyond The Ice Palace 2. Les plus anciens d'entre-nous reconnaîtront peut-être derrière ce nom la suite de Beyond The Ice Palace premier du nom, sorti il y a maintenant 35 ans sur ordinateurs de salon. Ce retour au style néo-rétro pourra ainsi être apprécié sur Nintendo Switch et PS5 au début de l'année 2025 en versions dématérialisé et physique.

À propos de Beyond The Ice Palace 2 : Sortez des abysses de la mort pour récupérer votre trône dans un fabuleux jeu action platformer. Incarnez le Roi maudit en maniant les chaînes qui vous emprisonnaient autrefois. Utilisez-les comme armes pour vaincre vos adversaires et vous déplacer sur les terres dangereuses de votre royaume brisé. Découvrez des zones cachées, résolvez des énigmes, et obtenez des trésors secrets pour augmenter votre pouvoir afin d'affronter des boss colossaux et coriaces dans des batailles épiques. Montez stratégiquement de niveau pour surmonter les obstacles et reprenez votre place de roi ! Caractéristiques principales : Revenez à la vie & récupérez votre trône !

Incarnez le Roi maudit en vous lançant dans cette quête de vengeance pour récupérer le trône qu'on vous a volé. Traversez des zones dangereuses à la recherche des fragments éparpillés des flèches célestes. Combinez-les pour purger votre malédiction et débloquer votre véritable pouvoir. Maniez les chaînes qui vous emprisonnaient !

Utilisez votre nouvelle force en maniant les chaînes qui vous retenaient prisonnier au fond des cryptes. Maîtrisez cette arme puissante pour repousser, frapper et éviscérer tous ceux qui se trouveront sur votre chemin. Utilisez vos chaînes pour vous déplacer en les attachant à des anneaux afin d'atteindre de nouvelles zones en vous propulsant au-dessus des précipices. Découvrez des zones cachées & récupérez les trésors de votre royaume

Explorez tous les recoins de votre royaume en ruine, découvrez des zones cachées et des passages secrets remplis de précieux trésors. Obtenez de nouvelles capacités et améliorations sur votre chemin afin de vous préparer aux épreuves qui vous attendent. Collectez des cristaux & des objets pour renforcer votre pouvoir !

Trouvez des cristaux de pouvoir et maîtriser leur essence pour renforcer stratégiquement vos capacités et avoir un avantage dans les défis. Bannissez les démons colossaux de vos terres !

Testez votre esprit de stratégie et votre timing dans des combats intenses contre des boss immenses et coriaces. Un classique est de retour ! Beyond The Ice Palace revient !

Voici la résurrection d'un jeu culte après plus de 35 ans !