Beyond The Ice Palace 2 - La suite d'un classique de la Commodore 64 s'invite sur Nintendo Switch

Il est toujours bluffant de voir les développeurs ramener à la vie des licences mises en sommeil pendant des décennies. 36 ans après le premier opus paru sur Commodore 64, Beyond The Ice Palace s'offrira en 2024 une suite sobrement intitulée Beyond The Ice Palace 2. En attendant de nouvelles informations sur ce jeu d'action/plateformes, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Embarquez pour un voyage de vengeance et de rédemption dans la peau du "roi maudit" et récupérez votre trône légitime dans ce jeu d'action et de plateforme. Maniez les chaînes qui vous emprisonnaient, transformées en armes puissantes, pour vaincre vos ennemis, résoudre des énigmes et naviguer sur les terres traîtresses de votre royaume en ruines. La suite d'un classique du Commodore 64 : Beyond The Ice Palace revient sur les consoles de salon avec le renouveau d'un classique, 36 ans après sa sortie originale !

Beyond The Ice Palace revient sur les consoles de salon avec le renouveau d'un classique, 36 ans après sa sortie originale ! Maniez les chaînes qui vous emprisonnaient autrefois : Utilisez divers mécanismes de " fouet ", que ce soit pour enlacer les ennemis au combat ou pour les attacher habilement à des anneaux, afin de traverser les niveaux complexes de manière fluide et d'obtenir des performances satisfaisantes.

Bannissez les démons colossaux de vos terres : Mettez à l'épreuve votre finesse stratégique et votre timing précis dans des batailles intenses qui exigent des manœuvres habiles pour vaincre des ennemis gigantesques et coriaces.

Une histoire sombre et éprouvante : Sortez des cryptes abandonnées où vous avez été abandonné à la mort et plongez dans la saga obsédante du "Roi maudit". Lancez-vous dans une périlleuse quête de vengeance pour récupérer les fragments de flèches célestes qui vous permettront de briser votre malédiction et de faire des ravages chez vos ennemis.

Découvrez les zones cachées et récupérez les trésors de votre royaume : Découvrez les secrets de Beyond The Ice Palace 2 grâce à des zones cachées, des énigmes et des objets de valeur trouvés dans les terres.

Améliorez le roi maudit : Découvrez d'insaisissables "cristaux de puissance" et exploitez leur essence pour améliorer stratégiquement vos capacités et prendre l'avantage sur le défi qui se profile à l'horizon.