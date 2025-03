Beyond the Ice Palace 2 - Votre trône vous attend sur Nintendo Switch

C'est un nouveau record qui vient d'être établi avec la sortie de Beyond the Ice Palace 2, disponible 37 ans après le premier épisode. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

À propos de Beyond The Ice Palace 2 : Le « roi maudit » surgit des abysses, brandissant les chaînes qui le retenaient autrefois, aujourd'hui transformées en armes puissantes. Situé dans un sombre royaume fantastique regorgeant de secrets, Beyond the Ice Palace 2 met les joueurs au défi d'explorer des chambres cachées, de vaincre des démons colossaux et de découvrir de puissantes améliorations dans une quête incessante de vengeance et de rédemption. Sur les deux plateformes, les nouveaux joueurs et surtout les joueurs rétro qui attendent patiemment depuis plus de 30 ans peuvent maintenant découvrir le légendaire retour en force du Roi Maudit ! Caractéristiques principales : Reprenez votre trône en tant que roi maudit. Embarquez pour un voyage de vengeance, à la recherche des éclats de flèches sacrées qui vous permettront de libérer toute votre puissance.

Combat et exploration dynamiques Maîtrisez les chaînes qui vous emprisonnaient autrefois et transformez-les en armes de destruction et en outils de déplacement.

Secrets d'un royaume déchu Découvrez des salles cachées, des améliorations puissantes et des trésors perdus pour vous aider dans votre quête.

Améliorations stratégiques Collectez des cristaux de puissance pour améliorer vos capacités et vous préparer à affronter des boss colossaux.

La rencontre du classique et du moderne Fusionnant l'art du pixel d'inspiration rétro avec un gameplay moderne, Beyond the Ice Palace 2 revitalise la série pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus.