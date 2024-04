Beyond Galaxyland - Un nouvel RPG en 2,5D annoncé sur Nintendo Switch

Fruit du développeur indépendant Sam Enright et édité par United Label, Beyond Galaxyland se présente comme un Aventure / RPG en 2,5D inspiré dans par les classiques des années 90. Si nous n'avons pas encore d'informations quant à sa date de sortie, nous savons que le jeu sera disponible plus tard en 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Quelques instants avant la destruction cataclysmique de la Terre par un destructeur céleste inconnu connu sous le nom de « The End », le lycéen Doug est emmené à Galaxyland, un système solaire idyllique de planètes ressemblant à un zoo. Mais ce soi-disant paradis est-il vraiment aussi beau qu'il en a l'air ? Doug se lance dans une quête galactique avec son cochon d'Inde Boom Boom, un robot sensible appelé MartyBot, et toute une série de compagnons aussi farfelus les uns que les autres, dans un vaillant effort pour découvrir la vérité derrière Galaxyland et, d'une manière ou d'une autre, annuler l'apocalypse de sa Terre.

Caractéristiques principales de Beyond Galaxyland :

Combat actif au tour par tour : engagez-vous dans des batailles stratégiques au tour par tour contre un large éventail d'ennemis galactiques, avec un gameplay défensif sensible au temps pour minimiser les dégâts. Chaque membre du groupe dispose d'une gamme de capacités uniques, mais pour un avantage tactique supplémentaire, scannez sournoisement votre ennemi avant le combat pour découvrir ses forces et ses faiblesses.

Exploration interplanétaire : Des plans balayés par le blizzard d'Arcos aux ravins de la jungle tropicale d'Erros, des villes de Néo aux dunes de sable arides de Xalm, explorez un ensemble cosmique de mondes uniques, chacun avec ses propres quêtes, ses énigmes environnementales et ses personnages hors du commun.

Une aventure classique de science-fiction : Un jeu d'aventure semi-ouvert en 2,5D dans une histoire de science-fiction classique qui rend hommage aux films d'aventure et de science-fiction familiaux. L'histoire de Beyond Galaxyland est faite de rires, de pertes, de périls et d'amitiés, le tout baignant dans une couche éblouissante de pixels néon-tastiques.

Des combats de boss épiques : Rencontrez 25 boss épiques au cours de nombreux voyages extraterrestres, notamment des dragons spatiaux colossaux, des fleurs mangeuses de chair et le mastodonte bionique omniscient qu'est l'Esprit du Nexus.

Capturez et utilisez les ennemis : capturez les nombreuses créatures étranges et merveilleuses rencontrées sur les différents mondes, chacune possédant des capacités exclusives, et libérez-les ensuite dans le feu de l'action.