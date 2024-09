Beyond Galaxyland est disponible sur Nintendo Switch

RPG inspiré des titres comme Chrono Trigger et Final Fantasy, Le développeur Sam Enright​ est fier d'annoncer que son RPG Beyond Galaxyland est enfin disponible sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Inspiré des films cultes de science-fiction, Beyond Galaxyland est un jeu de rôle et d'aventure intergalactique en 2.5 D qui vous fera voyager au milieu des étoiles. Incarnez Doug, un lycéen emporté dans le système solaire composé de planètes à explorer de « Galaxyland », et sauvez la Terre tout entière au cours d'une quête épique.

Préparez-vous pour une aventure totalement inédite tandis que vous plongez dans ce jeu de rôle innovant inspiré de grands classiques du genre. Explorez des jungles luxuriantes, des villes illuminées de néon ou encore des casinos cybernétiques : chaque planète fourmille de personnages intrigants, de redoutables adversaires et de nombreuses autres surprises.

Accompagné de son cochon d'Inde Boom Boom armé d'un pistolet et de MartyBot le robot conscient, Doug doit défendre le monde contre une entité surpuissante surnommée l'Annihilation avant qu'elle ne conquière tout l'univers...

Rien que ça.