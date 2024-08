Beyond Galaxyland annoncé pour fin septembre sur Nintendo Switch

Se présentant comme un RPG sur fond de science-fiction, Beyond Galaxyland vient refaire parler de lui avec une nouvelle vidéo de gameplay. Cette dernière se termine par la confirmation de la date de sortie, calée au 24 septembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Situé dans les étoiles, le jeu suit Doug, un lycéen qui est emmené à Galaxyland - un ensemble de planètes en apparence idyllique, semblable à un zoo - quelques instants avant la destruction de la planète Terre par un destructeur céleste de mondes connu seulement sous le nom de « The End » (la fin). Doug s'embarque dans une quête interplanétaire, jouant au flipper autour d'un ensemble de planètes et de biomes divers - y compris des villes éclairées au néon, un casino cybernétique et un désert situé dans les carcasses de vaisseaux spatiaux - et il est rejoint par un groupe de compagnons dans un effort courageux pour découvrir la vérité derrière Galaxyland et d'une manière ou d'une autre, annuler l'apocalypse de la Terre.

Beyond Galaxyland modernise le RPG bien-aimé avec un cocktail cosmique de plateforme classique, de résolution d'énigmes, d'un système de combat au tour par tour captivant, de combats de boss épiques et d'une mécanique de capture et d'invocation qui permet à Doug de libérer la faune qu'il affronte dans les combats à venir.