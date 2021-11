Beyond Blue - La faune marine vous attend sur Nintendo Switch

Envie d'une petite expérience sous-marine qui vous rappellera les bons moments passés sur Endless Ocean sur Nintendo Wii ? E-Line Media vous propose de découvrir dès maintenant sur Nintendo Switch son jeu aquatique Beyond Blue. Proposé sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 16,79€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Beyond Blue vous transporte dans un avenir proche où vous explorez les mystères de l'océan à travers les yeux de Mirai, scientifique et exploratrice des abysses. Intégrez une équipe de chercheurs récemment formée pour voir, écouter et interagir avec l'océan d'une façon plus concrète que jamais à l'aide de technologies de pointe.

Caractéristiques :

Des récits entièrement doublés – Anna Akana (YouTube), Mira Furlan (Lost, Babylon 5), Hakeem Kae-Kazim (Black Sails, Hôtel Rwanda) et Ally Maki (Toy Story 4)

Explorez et aventurez-vous au sein d'un monde vierge

Une bande son captivante composée de titres originaux signés Miles Davis, The Flaming Lips, The Edisons et plus encore

Seize mini-documentaires uniques intitulés « Regards sur l'océan », constitués de séquences et d'interviews exclusives d'océanologues experts

Reprenant le processus de développement utilisé pour créer Never Alone (Kisima Ingitchuna), jeu sur la culture autochtone de l'Alaska primé aux BAFTA, E-Line s'est associé à BBC Studios (développeurs du jeu encensé Blue Planet II), OceanX Media, à des créateurs de jeux de classe mondiale et des océanologues experts pour offrir une expérience explorant les mystères du cœur bleu battant de notre planète.