Beyond Blue dévoile son gameplay en direct des fonds marins

Si Endless Ocean était parfait pour s'évader dans les fonds marins sur Wii, Beyond Blue semble prêt à reprendre le flambeau sur Nintendo Switch. Le studio E.Line Media vient de dévoiler un tout nouveau trailer ce jour, nous en montrant un peu plus sur le gameplay du jeu. L'occasion idéale pour avoir un aperçu de la faune et de la flore que l'on aura à découvrir, et les différents outils que nous aurons à disposition.

Si la version Switch a déjà été confirmée, aucune date de sortie officielle n'a encore été dévoilée. Espérons que E.Line Media communiquera rapidement sur le sujet afin que nous puissions plonger rapidement dans le grand bain.