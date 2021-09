Beyond a Steel Sky - L'aventure cyberpunk de Revolution Software s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Après une sortie en juillet 2020 sur Steam, Beyond a Steel Sky précise sa date d'arrivée sur consoles, Nintendo Switch incluse. Revolution Software, à l’origine de la célèbre série des Chevaliers de Baphomet, et l’éditeur français Microids viennent ainsi de dévoiler que le titre s'offrira une sortie en version dématérialisée, et en version physique, à partir du 30 novembre 2021 .

Beyond a Steel Sky raconte une histoire passionnante qui aborde les thèmes de la loyauté et de la rédemption, prenant place dans un monde à la fois étrange et terrifiant dirigé par des intelligences artificielles. Dix ans après les événements du premier opus, Beyond a Steel Sky plonge à nouveau les joueurs au cœur de la fascinante Union City, ville cyberpunk dystopique recélant de mystérieux secrets.

Le titre constitue une aventure particulièrement ambitieuse dotée d’une esthétique graphique comics époustouflante réalisée par Dave Gibbons. Beyond a Steel Skyredéfinit le genre en proposant un univers dynamique peuplé de personnages contrôlés par une intelligence artificielle, et en permettant aux joueurs de bousculer l’ordre du monde par leurs actions et la façon dont ils résolvent les énigmes du jeu.

Caractéristiques du jeu :