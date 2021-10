Beyond a Steel Sky - Découvrez un nouveau carnet de développeur

Après avoir confirmé sa sortie sur Nintendo Switch, Beyond a Steel Sky continue sa communication avec la sortie d'un premier journal des développeurs. Une occasion pour les joueurs d'en apprendre davantage sur le nouvel aspect graphique du jeu entre-autres.

Dans ce nouveau carnet de développeur, les co-directeurs artistiques Dave Gibbons et Sucha Singh détaillent les intentions et le processus artistiques derrière Beyond a Steel Sky. « Nous avons opté pour un aspect « bande dessinée », qui nous a semblé parfaitement approprié au jeu » explique Dave Gibbons. Pour parvenir à retranscrire cet effet bande dessinée unique, Revolution Software a conçu un outil de ‘cel-shading’ maison, ToonToy, qui reproduit le style ‘comic book’ dessiné à la main de Dave, le tout en temps réel. Non seulement ce style visuel parvient à retranscrire l’esthétique visée, mais il permet également d’attirer le regard sur des éléments du décors clés, qui sont essentiels pour le gameplay et pour faire avancer l’aventure.

Caractéristiques du jeu :