Bestiario - Le studio Matrix Software (Dragon Quest V, Final Fantasy III DS) rejoint l'équipe de développement

Inspiré par de grands noms du J-RPG comme Persona, Final Fantasy ou Grandia, le jeu Bestiario semble charmer les joueurs. Développé par le studio espagnol Wiggin Industries, le titre a lancé sa campagne de financement participatif sur Kickstarter il y a une semaine à peine, et a déjà récolté 127000€ sur les 50000€ demandés initialement. Avec une sortie estimée pour la fin de l'année 2026 , nous venons d'apprendre que le studio Matrix Software à qui l'on doit de nombreux titres comme Alundra, Alundra 2, Brigandine, Final Fantasy III DS, Final Fantasy IV DS, Dragon Quest V, Lost in Blue 2 et Lost in Blue 3, vient d'annoncer une collaboration avec le studio espagnol pour le développement de Bestiario.

À propos de Bestiario Dans une Espagne post-pandémique, de la Puerta del Sol à Madrid aux montagnes des Asturies, nous nous battrons avec notre groupe de chasseurs pour sauver le monde d'une nouvelle menace, surnaturelle cette fois. Le redoutable ojáncano de la mythologie cantabrique, un énorme cyclope avec dix doigts à chaque main ; la cocollona, de la mythologie catalane, une nonne qui, lorsqu'elle pèche, se transforme en crocodile avec des ailes de papillon ; ou la déesse Mari de la mythologie basque, à qui il ne faut jamais tourner le dos, ne sont que quelques-unes des nombreuses créatures qui peuplent le vaste monde de Bestiario, avec des fées, des sorcières, des versions réimaginées de vampires et de loups-garous, et bien d'autres choses encore.