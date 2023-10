Berzerk: Recharged - Evil Otto revient sur Nintendo Switch

Atari continue son dépoussiérage de licence rétro avec la sortie prochaine de Berzerk: Recharged. Disponible à partir du 17 novembre 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Considéré comme l'un des joyaux de l'ère d'or du jeu vidéo des années 80, le premier Berzerkétait un jeu de tir multidirectionnel, vu d’en haut où les joueurs affrontaient des hordes de robots armés dans un labyrinthe sans fin. C'est un des précurseurs du run-and-gun. Le point culminant de Berzerk est Evil Otto, qui se manifeste sous la forme d'un visage souriantrebondissant pour traquer impitoyablement les joueurs. Contrairement à ses successeurs Inky, Blink et Clyde, Evil Otto ne fuira pas, peut traverser les murs et est indestructible. Otto est désormais de retour, en apportant avec lui des graphismes mis à jour, des commandes habiles à deux sticks et une nouvelle bande originale de l'acclamée Megan McDuffee.

Dans Berzerk: Recharged, les joueurs se frayeront un chemin à travers un labyrinthe mortel rempli de robots menaçants qui n'ont qu'une chose programmée dans leur esprit : tuer. Les fans se souviennent que Berzerk, premier du nom, était l'un des premiers jeux d'arcade à utiliser la synthèse vocale et Berzerk: Recharged conserve ce système de dialogue. Les robots qui poursuivent les joueurs ont un monologue sinistre et sarcastique qui tourne dans leur système d'exploitation, il faudra donc endurer des phrases telles que "tuez l'humanoïde" ainsi que de la moquerie comme "Poule mouillée ! Bats-toi comme un robot !" alors que la lutte pour survivre s’intensifie.

Bien sûr, personne ne peut oublier le méchant : le visage souriant, maléfique et toujours menaçant d'Evil Otto. Bien qu'il arbore un sourire sinistre, Otto est une menace mortelle et invincible, toujours présente, n’offrant qu'une seule solution pour survivre : COURIR. Associé à la bande originale de Megan McDuffee composée de synthétiseurs de science-fiction, Berzerk: Rechargedrecrée l'ambiance d'une chasse à l’homme meurtrière dans une station spatiale angoissante… et d'une salle d'arcade très groovy des années 80.