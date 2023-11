Berzerk: Recharged est désormais disponible sur Nintendo Switch

Rangez votre Dragonslayer, aujourd'hui nous parlons de la licence Berzerk signée Atari, sortie initialement il y a 43 ans sur l'Atari 2600. Nous retrouvons désormais cette relique des temps anciens sur l'eShop de la Nintendo Switch dans une version retravaillée, sobrement intitulée Berzerk: Recharged. Disponible dès à présent, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Coincés dans un labyrinthe cybernétique et mortel à l'esprit synth-wave, les joueurs devront s'armer de blasters pour se frayer un chemin à travers les vagues de robots aussi bavards que sarcastiques avec un seul objectif vicieux : TUER. On se souvient de Berzerk comme l'un des premiers jeux d'arcade à intégrer la synthèse vocale et Berzerk: Recharged perpétue son héritage. Les robots, sans concept de clémence, délivrent des monologues sinistres à travers leur système d'exploitation, obligeant les joueurs à endurer des ordres tels que "tuez l'humanoïde" et des provocations moqueuses telles que "Poulet, bats-toi comme un robot !" tout en luttant pour leur survie.

Considéré comme l'un des joyaux de l'ère d'or du jeu vidéo des années 80, le premier Berzerk était un jeu de tir multidirectionnel, précurseur du run-and-gun, où les joueurs affrontaient des hordes de robots armés dans un labyrinthe sans fin. Le point culminant de Berzerk est Evil Otto, qui se manifeste sous la forme d'un visage souriant rebondissant pour traquer impitoyablement les joueurs. Contrairement à ses successeurs Inky, Blink et Clyde, Evil Otto ne fuira pas, peut traverser les murs et est indestructible. Otto est désormais de retour, en apportant avec lui des graphismes mis à jour, des commandes habiles à deux sticks et une nouvelle bande originale de l'acclamée Megan McDuffee.