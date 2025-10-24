Bendy: Lone Wolf est disponible en édition physique sur Nintendo Switch

Sorti le 15 août 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Bendy: Lone Wolf s'offre une re-sortie sur la console hybride, mais aussi sur PS5. Silver Lining Interactive, le développeur indépendant Joey Drew Studios et Maximum Entertainment France ont ainsi signé un partenariat pour proposer ce jeu cauchemardesque en édition physique. Disponible dès à présent, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement.

Maîtrisez la terreur

Plongez une nouvelle fois dans les cauchemars rubber hose de Joey Drew Studios, où les ombres se tordent, l'encre coule comme du sang et les monstres se cachent derrière chaque porte. Dans Bendy: Lone Wolf, vous incarnez Boris le Loup, seul et traqué. Armé uniquement de votre instinct et d'une clé à molette, vous devrez fouiller, survivre et combattre l'encre vivante qui rôde dans les couloirs.

Des horreurs grotesques issues de dessins animés émergent des fosses bouillonnantes des Flaques Sombres, chacune plus brutale et implacable que la précédente. Utilisez des pièges, aiguisez vos réflexes et ne baissez jamais votre garde.

Et n'oubliez pas, le Démon d'encre ne part jamais vraiment. Les battements de son cœur résonnent à travers les murs. Quand vous les entendez... courez.