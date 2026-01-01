Bendy Double Pack annoncé sur Nintendo Switch

Silver Lining Interactive, Joey Drew Studios et Maximum Entertainment viennent d'annoncer un nouveau partenariat pour proposer aux joueurs Bendy Double Pack sur Nintendo Switch et PS5. Derrière ce nom se casse en réalité la compilation des deux opus de la licence : Bendy and the Ink Machine et Bendy and the Dark Revival. Le frisson débutera à partir du 29 mai 2026 . Nous vous laissons découvrir ci-dessous un aperçu des boîtes, ainsi que la bande-annonce dédiée.

Après leur sortie individuelle, ce pack double continue de célébrer la licence en rassemblant les deux titres sur un même support, cartouche ou disque, permettant aux joueurs de retourner explorer l'obscurité avec des visuels améliorés, des expériences de jeu entièrement mises à jour, et un code de téléchargement pour les bandes-son originales angoissantes des deux jeux. Que vous soyez un fan de retour ou qu'il s'agisse de votre première incursion dans le monde sombre de Bendy, il s'agit de la collection définitive pour vous !

À propos de Bendy and The Ink Machine

Bendy and the Ink Machine est le jeu d'action, d'horreur et d'énigmes à la première personne qui va ruiner pour toujours votre amour des dessins animés de votre enfance. Incarnez Henry et revisitez les vieux démons de son passé en explorant les profondeurs abandonnées des ateliers Joey Drew Studios, un studio d'animation au passé sombre. Avec des rebondissements et des sursauts dans chaque recoin, Bendy and the Ink Machine va vous maintenir sur vos gardes... et décimer votre enfance.

À propos de Bendy And The Dark Revival

Jouez Audrey alors qu'elle explore les recoins d'un studio d'animation étrangement effrayant, devenu complètement fou. Retournez dans un monde dessiné cauchemardesque pour vous faufiler, combattre, et résoudre des énigmes pour traverser les ombres profondes. Récupérez des pouvoirs d'encre et améliorez votre arme pour surpasser des obstacles terrifiants et des monstres innommables. La sordide histoire se dévoile à mesure de votre progression dans les méandres perdus du passé. Découvrez qui vous êtes. Dévoilez la vérité pour vous libérer de l'enfer teinté d'encre de Joey Drew Studios.

Caractéristiques principales :