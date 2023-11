Bem Feito - Une simulation de vie horrifique annoncée sur Nintendo Switch

Développé oiCabie qui se compose d'une petite équipe de 3 brésiliens, Bem Feito se présente comme une simulation de vie au look rétro, mais possédants une ambiance horrifique particulière. Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 9 novembre prochain, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation.

Reginaldo revient ! Encore une fois !

Jouez une fois de plus à Bem Feito, le grand classique sorti à l'origine sur la console portable JOGAROTO en 1999, maintenant porté sur toutes les plateformes actuelles !

Grâce au système d'exploitation révolutionnaire et innovant Garotron OS, exclusivement commandé par MEGASOFT, jouez dès aujourd'hui à l'ultime expérience de jeu MEGA de Bem Feito !

Vous pourrez rendre visite à Reginaldo dans sa maison sur la petite planète B-613. Prenez en charge les tâches quotidiennes autour de sa maison et de son jardin. Pêchez, cuisinez, arrosez votre jardin et vos fleurs, récoltez des fruits, rencontrez et CAPTIVEz de nombreux amis aux côtés de Reginaldo.

Sur B-613, vous pouvez

Vous occuper des tâches générales d'une maison typique sur cette petite planète.

Profiter de paysages incroyables et inégalés de l'horizon vide !

Pêcher, cuisiner, récolter, arroser les plantes, et bien plus encore !

Tenez compagnie à Reginaldo !

Rencontrez et CAPTIVEZ de nombreux amis !

Vous jouerez à tout cela et à bien d'autres choses encore sur le meilleur émulateur du moment ! Dans Garotron OS, vous avez à votre disposition :