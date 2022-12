Beholgar - Le Metroidvania 2D de Serkan Bakar s'offre une version physique sur Nintendo Switch

L'univers des metroidvania continue de s'étendre sur Nintendo Switch avec le retour de Beholgar. Sorti initialement le 20 octobre 2022, le titre propose d'incarner le barbare Beholgar dans une aventure mêlant exploration et combats contre les créatures démoniaques. Tesura Games , le développeur Dolores Entertainment et Just For Games ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour sortir le titre en version physique dans le courant du printemps 2023 .

À propos de Beholgar : La Terre est en danger, un sorcier maléfique a lu un livre antique et a fait appel à un dieu maléfique pour semer le chaos et le désespoir. Lorsque tout espoir est perdu, le destin de la terre est entre les mains d'un Barbare, prêt à tout affronter. Beholgar est une aventure metroidvania en 2D au style classique où vous explorerez des cavernes, des forêts anciennes et des châteaux redoutables à la recherche de nouvelles armes, de sorts et de compétences pour éliminer la menace une fois pour toutes. Affrontez des bêtes féroces et terrassez des créatures anciennes dans votre quête à travers le royaume et résolvez des mystères cachés pour éliminer le Sorcier et ramener la paix dans le royaume.