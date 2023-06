Beholder3 - Le totalitarisme s'invite sur Nintendo Switch

Voici un jeu qui vous rappellera sans doute le passe-temps de certains de vos voisins... Développé par : Paintbucket Games et édité par Funbox Media Ltd, Beholder3 vous plonge dans un univers dystopique où règne un état totalitaire qui vous demandera d'espionner vos locataires pour purger votre peine. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'été , Beholder3 aura le droit à une version physique et à une version dématérialisée. En attendant dans savoir davantage, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Bienvenue dans The Greatest Union ! Un État totalitaire qui contrôle tout et tout le monde par le biais de lois oppressives, d'une surveillance totale et d'intimidations. Vous êtes Frank Schwarz, un mari et un père qui a perdu son emploi de bureau confortable au ministère après que quelqu'un l'ait piégé. Le seul moyen d'éviter la prison a été de passer un accord avec un haut responsable de la sécurité. Devenu un espion du gouvernement travaillant sous couverture en tant que propriétaire, vous devez vous introduire dans les appartements des locataires, les fouiller à la recherche d'objets de contrebande et éliminer tous ceux que votre patron veut voir disparaître. Parallèlement, vous devrez espionner et comploter contre vos collègues et vos supérieurs au sein du ministère afin de remonter la pente. Différentes factions se disputent secrètement le pouvoir au ministère et dans le pays - jouez-les les unes contre les autres à votre avantage. Pourrez-vous retrouver votre ancienne vie, ou même quelque chose de mieux ? Lutterez-vous pour le changement et la vérité ou maintiendrez-vous le statu quo ? Qui êtes-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que vous voulez ? Caractéristiques : Vous avez deux emplois : dans un immeuble et au ministère.

Différentes factions politiques se battent pour le pouvoir. Choisissez votre camp avec sagesse.

Remplissez les missions du ministère : promouvez l'idéologie de l'État totalitaire, manipulez les drapeaux et diffusez toute la propagande que l'on vous demande.

Installez des caméras de surveillance et fouillez les appartements et les bureaux.

Maintenez votre couverture en effectuant des tâches quotidiennes telles que le paiement des factures, la réparation des appartements et la satisfaction de vos locataires.