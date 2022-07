Before We Leave - Créez le monde de demain surNintendo Switch

Développé par Balancing Monkey Games et édité dans nos contrées par Team17, Before We Leave est un city-builder qui va vous demander de développer votre colonie de Bonzommes, tout en mettant de côté l'aspect guerre en colonie que proposent trop souvent les jeux du même genre. Sorti en mai dernier sur Steam, le titre aura également le droit à sa version Nintendo Switch le 2 aout 2022 . En attendant de voir à quoi ressemble la version Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ainsi qu'un descriptif complet ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Redécouvrez votre civilisation perdue et aidez-la à renaître de ses cendres dans Before We Leave, un jeu de développement urbain non violent qui se déroule dans un recoin agréable de l'univers. Cultivez, récoltez et gérez vos ressources pour aider vos colonies à prospérer, et partagez vos biens entre les terres hexagonales et les planètes qui vous entourent. Détendez-vous, développez votre société et créez un système solaire peuplé de gens heureux, à votre propre rythme. Bien sûr, vous devrez surmonter des obstacles, alors utilisez votre ingéniosité et vos recherches pour faire face aux défis que vos ancêtres ont dû relever.

CARACTÉRISTIQUES

Créez des colonies pour vos habitants qui viennent d'émerger à la surface, les Bonzommes.

Découvrez et étudiez les technologies d'autrefois qui vous entourent.

Gérez les ressources, la pollution et le niveau de bonheur de vos Bonzommes pour éviter de reproduire les erreurs de vos ancêtres.

Faites des échanges commerciaux entre vos différentes colonies, par voie maritime ou spatiale.

Explorez six biomes uniques sur des îles de toutes formes et de taille variable.

Protégez vos Bonzommes des créatures oubliées qui rôdent dans la galaxie

LE SCÉNARIO

Mais l'univers cache bien des dangers. Méfiez-vous des gardes ancestraux qui menacent vos colonies. Vous devrez contourner les créatures qui entravent vos progrès et troublent la paix retrouvée.

Ni arme ni affrontement avec vos voisins pour le contrôle des ressources : seulement vous et un système solaire regorgeant d'opportunités.