Bee Simulator The Hive se dévoile sur Nintendo Switch

Après avoir incarné une petite abeille en 2019 dans Bee Simulator, que diriez-vous de vous offrir une expérience améliorée en 2025 ? Annoncé par Untold Tales et VARSAV Game Studios, cette version améliorée dénommée Bee Simulator The Hive proposera de nouvelles mécaniques et contenus dans le courant de l'année . En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

La Ruche ajoute de nouveaux contenus et mécanismes au jeu de base et au jeu final afin de créer une nouvelle expérience pour ceux qui n'ont jamais essayé le jeu original. Le point fort de The Hive permet aux joueurs de construire et de personnaliser leur propre colonie d'abeilles. Vous vous déplacerez sur la carte pour collecter des ressources, établir des avant-postes et débloquer divers bâtiments afin de commencer à créer et à personnaliser votre propre maison pour vous et votre colonie.