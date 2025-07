Bee Simulator: The Hive s'offre une nouvelle vidéo de gameplay

Il est temps pour BuzzBee de laisser sa place de mascotte abeille, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Bee Simulator: The Hive signé Untold Tales and VARSAV Game Studios. Version enrichie du premier opus sorti en 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch, cette simulation de vie d'abeille ouvrière sera disponible sur Nintendo Switch un peu plus tard dans le courant de l'année 2025 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

The Hive ajoute du nouveau contenu et de nouvelles mécaniques au jeu de base et à la fin du jeu afin d'offrir une expérience inédite à ceux qui n'ont jamais essayé le jeu original. La principale nouveauté de The Hive permet désormais aux joueurs de construire et de personnaliser leur propre colonie d'abeilles tentaculaire. Vous parcourrez la carte à toute vitesse pour collecter des ressources, installer des avant-postes et débloquer divers bâtiments afin de commencer à créer et à personnaliser votre propre maison pour vous et votre colonie.