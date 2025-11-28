Bee Simulator: The Hive est disponible sur Nintendo Switch

L'appel de la ruche a retenti, Bee Simulator: The Hive est officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents depuis le 28 novembre 2025 . Pour rappel, il s'agit de la version améliorée de Bee Simulator, avec l'extension The Hive incluse. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Voyez le monde à travers les yeux d'une abeille ! Explorez un univers inspiré de Central Park tandis que vous récoltez du pollen, évitez les dangers et construisez votre propre ruche florissante. Cette édition combine le Bee Simulator original avec l'extension The Hive, introduisant de nouvelles mécaniques, des modes de jeu et du contenu frais comme le pollen de printemps, le tout en une seule aventure bourdonnante, parfaite pour les joueurs de tous âges.

Embarquez pour de grandes aventures en tant que petite abeille

Prenez votre envol dans une histoire solo attachante où vous devez protéger votre ruche d'un danger imminent. En tant que l'une des ouvrières les plus diligentes de l'essaim, vos petites ailes porteront le destin de toute votre colonie.

Explorez un parc célèbre et vibrant

Volez et explorez chaque recoin d'une vaste carte semi-ouverte inspirée du célèbre Central Park de New York. Des étangs aux aires de pique-nique, des fêtes foraines au zoo, vous découvrirez des secrets, des mini-jeux et des ressources partout. Rencontrez des personnes, des animaux, des plantes et d'autres insectes avec lesquels interagir en chemin.

Construisez votre propre ruche tentaculaire

L'extension The Hive vous permet de construire et personnaliser votre propre ruche de A à Z. Optimisez votre collecte de ressources pour rassembler ce dont vous avez besoin afin de créer un foyer bourdonnant. Utilisez une variété de bâtiments pratiques et décoratifs pour donner vie à votre ruche.

Une multitude de mini-jeux

Être une abeille, c'est une activité sans relâche ! Foncez à travers les courants d'air, récoltez du pollen, exécutez des danses d'abeille, défendez votre colonie contre les guêpes et relevez divers défis dans un mélange passionnant d'exploration et de gameplay bourré d'action.

Coop en écran partagé

Faites équipe avec un ami ou un membre de votre famille en coopération à deux joueurs à écran partagé. Jouez sur des cartes multijoueurs spécialement conçues avec des modes de jeu à la fois coopératifs et compétitifs, du plaisir pour tous, petits et grands !

Une bande sonore vibrante et apaisante

Survolez le monde avec une bande sonore paisible et immersive qui capture la sérénité de la nature.