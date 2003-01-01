Bee Simulator: The Hive Buzzes débarque fin novembre sur Nintendo Switch

Untold Tales et VARSAV Game Studios viennent de confirmer que leur jeu de simulateur atypique où l'on incarne une petite abeille, Bee Simulator: The Hive Buzzes, débarquera le 28 novembr e sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour rappel, derrière ce nom se cache en réalité le jeu de base déjà paru sur Nintendo Switch, accompagné de sa grosse extension dénommée The Hive. En attendant sa sortie, nous vous laissons découvrir son dernier trailer en date ci-dessous.

The Hive ajoute du nouveau contenu et de nouveaux mécanismes au jeu de base et à la fin du jeu afin d'offrir une expérience inédite à ceux qui n'ont jamais essayé le jeu original. La principale nouveauté de The Hive permet désormais aux joueurs de construire et de personnaliser leur propre colonie d'abeilles tentaculaire. Vous parcourrez la carte à toute vitesse pour collecter des ressources, installer des avant-postes et débloquer divers bâtiments afin de commencer à créer et à personnaliser votre propre maison pour vous et votre colonie.