Beautiful Desolation - Une nouvelle aventure post-apocalyptique en route vers la Nintendo Switch

Déjà paru en février 2020 sur PC, Beautiful Desolation développé par The Brotherhood et édité par Untold Tales vient de confirmer sa sortie sur Nintendo Switch. L'occasion de découvrir une aventure post-apocalyptique saisissante, sous fond de science-fiction. Attendu pour le 28 mai 2021 sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

BEAUTIFUL DESOLATION est un jeu en 2 D isométrique dont l’action se déroule dans un lointain futur. Partez à la découverte de paysages post-apocalyptiques, résolvez des puzzles, nouez des alliances, affrontez des ennemis redoutables, arbitrez des conflits et luttez pour votre survie tout en perçant les mystères de l'univers qui vous entoure.

Dans un lointain futur dominé par des technologies hyper-sophistiquées qui inspirent la crainte autant que la vénération, Marc, un humain d'une autre époque, part à la recherche de Don, son frère disparu. Vous évoluez dans un environnement où retentit l’écho d’un passé fait de désolation, et où se laisse entrevoir un futur sombre qui sera déterminé par vos actions. Préparez-vous à faire des choix difficiles dont ce monde subira les conséquences longtemps après que vous l’ayez quitté. Tandis que vous enchaînez les découvertes et parcourez ce monde spectaculaire inspiré des paysages africains, ses habitants vous apportent leur aide ou tentent de s’opposer à vos actions. Vous devrez négocier des droits de passage auprès des chefs, des shamans et des guerriers locaux et affronter des essaims de nanorobots, des scorpions gigantesques et des robots équipés de roquettes.

Avec son alternance de villages animés, de cités en ruines, de forêts pétrifiées et de fonds océaniques devenus arides, ce nouveau monde étrange renferme une multitude de terres à explorer dont le rendu superbe est porté par le graphisme isométrique en 2 D. La bande-son somptueuse est l’œuvre du compositeur Mick Gordon, qui s’est rendu célèbre pour son travail sur Wolfenstein®, DOOM®, Prey®, Killer Instinct® et Need for Speed®. RETROUVEZ VOTRE FRÈRE ET RAMENEZ-LE À LA MAISON...