Beautiful Desolation - Découvrez l'univers post-apocalyptique du jeu via une nouvelle vidéo

Toujours attendu pour la fin du mois sur Nintendo Switch, Beautiful Desolation revient vers nous avec une vidéo de gameplay commentée. Ainsi nous pourrons découvrir durant 14 minutes un univers post-apocalyptique africain où évolueront nos héros Mark et Don. Beautiful Desolation est attendu pour le 28 mai 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

UNE AVENTURE ÉPIQUE

Mark et son frère Don se retrouvent dans une époque future régie par des technologies très avancées qui sont à la fois vénérées et méprisées.

Les habitants de ce monde apocalyptique africain vous aideront ou vous feront obstacle alors que vous faites des découvertes et explorez des paysages spectaculaires. Négociez votre passage avec les chefs, soigneurs et guerriers locaux ou plongez au cœur d’une bataille contre des essaims de nanites, des scorpions énormes et des robots armés de missiles.

De villages prospères à des cités en ruines, en passant par des forêts pétrifiées et des lits d’océans à sec, cet étrange monde possède de nombreuses terres à découvrir, grâce aux superbes rendus 2D d’art isométrique. Explorez, résolvez des énigmes et préparez-vous à devoir faire de nombreux choix difficiles qui façonneront ces terres longtemps après la fin de votre voyage.

DES VISAGES INOUBLIABLES

L’Humanité telle que vous la connaissez a été complètement remodelée et les personnages de BEAUTIFUL DESOLATION en sont la preuve. La frontière entre la technologie et la mortalité est devenue floue. Des robots religieux conscients sont monnaie courante. Les chefs de tribus transhumaines cherchent à prendre le pouvoir. Et des chasseurs-mercenaires impitoyables errent dans les plaines. Ils se sont tous adaptés à cet inconnu puissant et sont souvent en désaccord. Interagissez avec plus de 40 personnages uniques, auxquels des acteurs africains donnent leur voix avec des milliers de lignes de dialogues et de multiples options de conversations. De plus, des cinématiques en images de synthèse sont éparpillées dans l’histoire afin de vous rapprocher davantage de ce captivant monde de science-fiction et de ses personnages,

UNE COMPOSITION MUSICALE MAGISTRALE

BEAUTIFUL DESOLATION inclut une bande-son très expérimentale et animée crée par le célèbre Mick Gordon.

REPENSÉ POUR LES MANETTES DE CONSOLES

Les commandes, l’interface utilisateur et les mouvements dans BEAUTIFUL DESOLATION ont été complètement refaits afin de fonctionner intuitivement avec des manettes de consoles. Découvrez une véritable perle issue du genre aventure sur ordinateur grâce aux manettes de vos consoles.