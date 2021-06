Bear's Restaurant débarque sur l'eShop Japonais

Déjà sorti sur Mobile Bear's Restaurant un petit jeu d'aventure en Pixel Art vient d'annoncer son portage sur Nintendo Switch. Développé par Odencat, des développeurs spécialisés dans les jeux Mobile, le titre fera son entrée sur l'eShop le 17 juin prochain (pour l'instant exclusivement au Japon mais la Nintendo Switch n'est pas une console zonée).

Son prix est, encore une fois seulement au Japon pour l'instant, d'environ 10 euros et la confirmation de son arrivée en Europe et en Amérique ne devrait pas tarder. En attendant nous vous proposons d'ores et déjà sa bande-annonce en japonais ci-dessous.