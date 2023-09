Bear & Breakfast est désormais disponible en version physique sur Nintendo Switch

Déjà sorti sur l'eShop en septembre 2022, le jeu de gestion de gîte forestier Bear & Breakfast est désormais disponible en version physique grâce à un partenariat entre iam8bit, Armor Games Studios, Skybound Games, le développeur indépendant Gummy Cat et Just For Games.

À propos de Bear & Breakfast : Bear and Breakfast est un jeu de gestion et d'aventure relaxant dans lequel vous incarnez un gentil ours qui tente de tenir un B&B dans les bois. Hank et ses amis trouvent une cabane abandonnée. Armés de leur ingénuité d'adolescents, ils en font une auberge lucrative accueillant des touristes qui ne se doutent de rien. À mesure que votre affaire se développe, les mystères de la forêt s'épaississent, et Hank se retrouve rapidement embarqué dans une intrigue encore plus dense que la végétation qui l'entoure. Votre mission : faire tourner un bed & breakfast dans les bois... sauf que vous êtes un ours. Les visiteurs arrivent en masse, votre sens de la déco est mis à rude épreuve, et des bruits étranges se font entendre dans la forêt... L'édition physique contient : 6 cartes postales premium

Couverture réversible

Code de téléchargement de la bande originale officielle