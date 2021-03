Beach Buggy Racing 2 Island Adventure file à toute vitesse dans sa bande-annonce de lancement

Beach Buggy Racing 2: Island Adventure est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch au prix de 19,99 euros et pour fêter sa sortie, le titre nous dévoile sa bande-annonce de lancement. Dans ce Mario Kart Like vous allez pouvoir disputer des courses endiablées dans de multiples environnements avec dans votre arsenal pléthore d'objets pour détruire vos adversaires dans la course pour la première place. Le jeu dispose par ailleurs d'un mode aventure pour prolonger l'expérience solo.

Est-ce que cette alternative à Mario Kart vous tente ?

Opposez vos talents de pilote de kart à ceux de différents rivaux tandis que vous explorez une île mystérieuse pleine d’anciens temps, de châteaux infestés de dragons et de stands de glaces post-apocalyptiques. Débloquez et améliorez des buggies lunaires, des monster trucks et plus encore. Obtenez et maîtrisez plus de quarante power-ups dans une course épique pour le trophée ultime.

Beach Buggy Racing 2: Island Adventure est un jeu de course de kart plein d’action à base de compétition en écran partagé et de personnalisation des règles de jeu. Jouez n’importe quelle partie du jeu en solo ou avec des amis en écran partagé, du mode Aventure narratif aux Championnats multi-événements, en passant par les Courses palpitantes, les Attaques du drift toutes en maîtrise et plus encore.

Prêt à aller plus loin ? Concevez vos propres modes de jeu ! Définissez vos configurations préférées de power-ups, règles de course, nombre de tours et plus, puis sauvegardez le tout et jouez à jusqu’à 4 joueurs en local. Vous voulez une course de 10 tours avec les power-ups Gros pneus et Propulseur ? C’est possible. Une Attaque du drift avec une Poursuite policière permanente à jouer avec 4 amis ? Aucun problème. Peut-être souhaitez-vous mettre à l’épreuve vos talents de pilote sans aucun power-up. Ça marche aussi. Votre jeu, vos règles.

Facile à prendre en main mais exigeant à maîtriser, Beach Buggy Racing 2: Island Adventure est un jeu de course d’action au rythme endiablé qui offre un divertissement explosif aux joueurs de tous niveaux.