Battle Hunters - Formez dès à présent votre équipe d'Explorateurs de Donjons sur Nintendo Switch

Dernier titre du développeur indépendant Phase Two Games, Battle Hunters est enfin disponible depuis ce jeudi 5 novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 14,99€, ce RPG de gestion d'escouade vous proposera un choix de 28 personnages pour composer votre équipe de rêve avant de partir à l'exploration de donjons divers et variés.

Afin d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel accompagné de son trailer de lancement.

Les joueurs prendront la tête d’une équipe de courageux aventuriers, plongeant tête baissée dans des donjons, des grottes, des forêts et des marécages, en réponse à l’appel à l’aide du vieux magicien, et tous embarqueront pour une aventure truffée de dangers.



Doté d’une approche stratégique du combat, combinant actions au tour par tour et en temps réel, Battle Hunters invite les joueurs à former un groupe de trois aventuriers aux talents uniques, prêts à tout dégommer. Avec un catalogue de 28 personnages à découvrir, dont des Sorciers, Barbares, Roublards ou Chevaliers maudits, Battle Hunters offre une grande variété de choix lorsqu'il est question de composer votre équipe de combattants.

Qui dit différents héros dit différentes forces et faiblesses, et face aux innombrables ennemis qui vous attendent, vous devrez choisir la bonne combinaison de héros pour faire face à chaque situation et vous assurer la victoire

« Nous étions impatients de proposer Battle Hunters sur PC et Nintendo Switch, et nous espérons que les joueurs passeront un moment agréable avec notre RPG. Battle Hunters s'inspire des grands jeux de rôle d'antan, pour autant nous n'avons pas oublié d'ajouter une touche d’originalité et des éléments de gameplay inédits, a déclaré Dan Tonkin, co-fondateur de Phase Two Games. »



Les joueurs feront face à des gobelins sournois, des trolls gigantesques, des gargouilles féroces et des golems impitoyables, d'où l'importance d'élaborer un groupe de héros implacables, possédant les bonnes compétences au bon moment, qui fera la différence entre victoire ou défaite. Battle Hunters est une aventure créée dans l'esprit des grands classiques du genre, mais il aborde une nouvelle approche en termes de combats, de classes de personnages et de compétences.