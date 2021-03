Battle Brothers fête sa sortie avec des soldes et une bande-annonce de lancement

Désormais disponible , Battle Brothers le RPG tactique au tour par tour médiéval de Overhype Studios fête sa sortie sur Nintendo Switch avec une bande-annonce de lancement. Actuellement en solde, jusqu'au 18 mars prochain , le titre vous coûtera 23,79 euros seul (contre 27,99 euros au tarif habituel) ou 50,13 euros pour le pack complet comprenant tous ses DLC (contre 58,98 euros au tarif habituel).

L'ensemble de ses Dlc se retrouvent eux aussi en soldes pour la même période, en voici la liste avec leurs tarifs non soldés et leurs tarifs soldés (une * se trouve à coté de ce tarif) :

Allez-vous craquer pour ce jeu de stratégie après avoir vu sa bande-annonce de lancement ?

Battle Brothers est un jeu de rôle tactique au tour par tour dans lequel vous prenez la tête d'un groupe de mercenaires dans un monde médiéval fantastique et sombre. Choisissez où aller, qui recruter et qui combattre. Acceptez des contrats, entraînez vos hommes et équipez-les librement dans ce monde ouvert basé sur un modèle procédural. Avez-vous le talent nécessaire pour triompher de sanglantes batailles et mener vos hommes à la victoire ?

Le jeu associe une carte du monde stratégique avec un système de combat tactique. Déplacez-vous à votre guise et acceptez des contrats pour remplir vos poches. Cherchez des endroits à piller, des ennemis à pourchasser ou des villes afin de vous ravitailler et recruter des hommes. C'est aussi là que vous pourrez gérer les niveaux et l'équipement de vos frères d'armes. Lorsque vous vous lancez dans un affrontement, le jeu entre en mode carte tactique, où le véritable combat aura lieu en tour par tour détaillé.

Gérez un groupe de mercenaires médiéval dans un monde ouvert à modèle procédural.

- Affrontez vos ennemis dans des batailles tactiques au tour par tour avec un équipement historique et de violentes blessures.

- Mort permanente. Chaque personnage qui meurt le restera, à moins de revenir en mort-vivant.

- Chaque personnage possède sa propre histoire et ses propres particularités. Vous préférez un exterminateur de vermine bègue ? Un chasseur de sorcière cupide ? Ou bien un noble désavoué alcoolique ?

- Évolution de personnages sans les restrictions d'un système de classe. Chaque personnage gagne de l'expérience en combat, peut monter de niveau et obtenir de puissants avantages.

- De l'équipement qui compte. Des armes diverses vous accordent des compétences uniques. Éclatez les boucliers avec des haches, étourdissez vos ennemis avec une masse d'armes, créez un mur avec des lances ou fracassez des armures avec un marteau de guerre.

- Panoplie d'ennemis variée. Chaque ennemi possède un équipement, des compétences et un comportement d'IA qui lui sont propres.

- Un système d'événement dynamique avec des confrontations et des décisions hors combat à ne pas prendre à la légère.

- Une menace imminente pèse sur la partie avec trois conflits tardifs : une guerre entre des familles de nobles, une invasion de peaux vertes, ainsi qu'un fléau de morts-vivants.

- Deux heures complètes de bande sonore orchestrale.