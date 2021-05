Battle Axe - Hachez vos ennemis dès à présent sur Nintendo Switch

Fruit d'une campagne réussie sur Kickstarter, le hack & slash orienté arcade Battle Axe développé par Numskull s'offre enfin une version physique sur console. Distribué par Just for Games, Battle Axe est proposé aux joueurs sur PS4 et Nintendo Switch en deux versions : une version standard et la Badge édition contenant les éléments suivants :

Un exemplaire du jeu

6 pin' exclusifs

Un artbook

Le tout dans une boîte cartonnée

Pas besoin d'attendre pour faire l'acquisition de Battle Axe, le jeu est dès à présent disponible dans toutes les bonnes crémeries.