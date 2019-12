Batman : The Telltale Series Shadows Edition sort de l'ombre

Bien que le studio Telltale Games ait fermé ses portes en septembre 2018 (avant de les rouvrir cet été), les jeux du studio continuent de sortir sur divers supports encore aujourd'hui. Après la parution en 2017 de Batman : The Telltale Series, les aventures narratives de Batman reviennent dès aujourd'hui dans une version retravaillée, comprenant le titre original et les DLC sous le nom de code. Batman : The Telltale Series Shadows Edition.

Si le jeu est d'ores et déjà dispo sur PC, les versions consoles, Nintendo Switch incluse, n'ont pas encore de date de sortie précise. En attendant de plus amples informations, nous vous laissons découvrir le trailer dédié.