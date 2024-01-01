Bathory: Heritage of Blood se dévoile sur Nintendo Switch

Décidément, la Nintendo Switch n'est pas prête de concéder du terrain à place à sa petite sœur. Déjà connu pour son titre Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action sorti en 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le développeur Moonana nous a présenté son prochain titre : Bathory: Heritage of Blood. Qualifié de "Soulsvania vampirique", nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Pour la date de sortie nous devrons nous contenter d'un vague 2027 à nous mettre sous la dent.

Prochaine héritière du Trône de Sang, Ursula Bathory a été empoisonnée et enfermée dans un cercueil pendant des décennies par sa propre mère, la reine régente Elizabeth Bathory. À présent réveillée de son sommeil, elle cherche à se venger et à reprendre sa place légitime de Reine des Vampires.

Caractéristiques principales

Incarnez la princesse vampire Ursula Bathory et menez une guerre de succession contre sa mère, Elizabeth Bathory.

Conquérez le domaine d’Elizabeth Bathory, éliminez ses serviteurs et imposez votre place de Reine des Vampires au sein des halls inhumains du château de Čachtice. Explorez des bibliothèques fantomatiques, des galeries royales, laissez-vous absorber par le monde à l’intérieur des tableaux et découvrez le passé qui relie les Vampires et les Humains.

Attaquez en utilisant votre propre Vie, créant une expérience de combat intense où vous devez constamment choisir entre l’attaque et la défense. Les ennemis saignent lorsqu’ils sont touchés : récupérez leur Sang pour régénérer le vôtre et prendre l’avantage au combat en tant que princesse vampire.

Chaque attaque peut être améliorée grâce à différentes magies du Sang, du Feu et des Os. Choisissez vos artefacts avec soin et personnalisez votre arsenal afin de vaincre les nombreux adversaires qui vous attendent dans le château d’Elizabeth Bathory.

Volez les sorts de vos ennemis et transformez-vous en puissantes bêtes vampiriques à mesure que vous gagnez en puissance dans votre quête du Trône de Sang.

Découvrez les secrets de la société souterraine des vampires ainsi que la conspiration de l’Église.