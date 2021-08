Barry the Bunny sort de son terrier direction la Nintendo Switch

Le développeur lightUP et l'éditeur Ratalaika Games sortent de leur terrier cette semaine en proposant un nouveau jeu de plateforme sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Baptisé Barry the Bunny, cette nouvelle aventure typiquement rétro sera disponible le 13 août 2021 au petit prix de 4,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Barry the Bunny est un jeu de plateformes particulièrement stimulant mettant en scène un lapin qui adore les carottes tout autant que construire des ponts ! Explorez de luxuriants décors 2D et aidez Barry à se déplacer, sauter, récupérer et lancer des objets pour progresser dans les différents niveaux. Barry découvrira 4 mondes différents dans lesquels il lui faudra affronter des ennemis, déjouer de redoutables pièges, venir à bout de niveaux stimulants et obtenir suffisamment de bois pour construire de nouveaux ponts ! Barry parviendra-t-il à réparer tous les ponts pour permettre aux petits lapins de rentrer à la maison ? Découvrez ce jeu d'action et de plateformes amusant avec Barry the Bunny. Caractéristiques : Jeu de plateformes 2D classique

Visitez 4 mondes uniques

Graphismes 8 bits hauts en couleurs

Musique rythmée

Difficulté croissante des niveaux

Source : Nintendo