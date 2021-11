Bard's Gold - Le jeu de plateforme de Pixel Lantern s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement sur l'eShop de la Nintendo Switch en mars 2019, Bard's Gold va profiter de cette fin d'année pour s'offrir une petite virée dans ludothèques physiques des joueurs. Un partenariat a en effet été trouvé entre le développeur Pixel Lantern et Red Art Games pour proposer le jeu en quantité très limité à partir du 18 novembre sur le site du distributeur.

Limité à 2800 exemplaires fixés au prix de 29,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous un bref descriptif du jeu, ainsi que son trailer de présentation.

Bard's Gold est un jeu de plateforme exigeant dans lequel vous pourrez explorer des mondes étranges à la recherche du Gobelin qui a dérobé votre or. Aidez le Barde à surmonter les nombreux périls du donjon et utilisez les trésors fraîchement amassés pour améliorer votre personnage, acheter de nouvelles armes et équipements !

Caractéristiques :