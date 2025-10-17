Barbie Sentiers Équestres est disponible en version physique sur Nintendo Switch

Oubliez Epona et filez sur les sentiers avec Barbie dans le dernier opus de la licence Barbie Sentiers Équestres. Disponible depuis le 10 octobre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre a également eu le droit à sa sortie physique grâce à un partenariat entre Mattel, Outright Games et Maximum Entertainment en charge de la distribution du jeu en France.

Les joueurs rejoignent Barbie « Brooklyn » Roberts et Barbie « Malibu » Roberts en tant que gardes forestiers juniors en formation, chevauchant leur fidèle cheval Lucky à travers le parc Canterbury Trails afin d'aider à restaurer le parc et à percer ses mystères.

Les principales caractéristiques de Barbie Sentiers Équestres incluent :