Nintendo Switch
Barbie Sentiers Équestres est disponible en version physique sur Nintendo Switch
Par ggvanrom - Il y a 5 heures
Oubliez Epona et filez sur les sentiers avec Barbie dans le dernier opus de la licence Barbie Sentiers Équestres. Disponible depuis le 10 octobre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre a également eu le droit à sa sortie physique grâce à un partenariat entre Mattel, Outright Games et Maximum Entertainment en charge de la distribution du jeu en France.
Les joueurs rejoignent Barbie « Brooklyn » Roberts et Barbie « Malibu » Roberts en tant que gardes forestiers juniors en formation, chevauchant leur fidèle cheval Lucky à travers le parc Canterbury Trails afin d'aider à restaurer le parc et à percer ses mystères.
Les principales caractéristiques de Barbie Sentiers Équestres incluent :
- Rejoignez les Rangers Junior : faites équipe en tant qu'apprentis Rangers Junior avec les Rangers du parc et la tante de Ken, Lady Carson, pour raviver et embellir le Canterbury Trails Park.
- Trouvez votre aventure : explorez des environnements variés tels que des prairies fleuries, des forêts luxuriantes, des montagnes et des lacs paisibles dans un vaste monde ouvert. Des mini-jeux et des courses mettent à l'épreuve les compétences équestres des joueurs, tandis que des quêtes dynamiques les invitent à découvrir la faune du parc, à restaurer les espaces naturels et à percer le mystère du cheval légendaire.
- Rencontrez des visages familiers : retrouvez des amis tels que Ken, Teresa, Nikki et Daisy pour des missions secondaires et des défis amusants.
- Capturez la magie : utilisez l'appareil photo intégré au jeu pour immortaliser des moments magiques et consignez vos découvertes dans un journal afin de suivre vos quêtes.
- Prenez soin de votre cheval : créez un lien avec Lucky en la nettoyant, en la brossant, en la chouchoutant et en la nourrissant.
- Exprimez votre style : trouvez des coffres à collectionner pour personnaliser vos tenues, votre équipement et vos accessoires colorés tels que des brides, des selles, des tresses et des rubans.