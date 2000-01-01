Barbie Rewind - Une nouvelle compilation viendra faire de l'ombre à GTA VI en novembre sur consoles Nintendo Switch

Alors que tous les développeurs et éditeurs souhaitent éviter comme la peste de sortir leur titre en même temps qu'un certain GTA VI, il semblerait qu'une certaine Barbie ait posé ses coudes sur la table pour challenger Rockstar. Désormais habitués aux compilations rétro, Digital Eclipse et Atari viennent d'annoncer Barbie Rewind en éditions dématérialisée et physique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Derrière ce nom se cache une compilation de 16 titre de la franchise Barbie, tous supports confondus, parus entre les années 90 et 2000. La compilation est attendue pour le 12 novembre 2026 .

Un monde chaleureux et créatif inspiré de Barbie invite les joueurs à réinventer l’emblématique DreamHouse. Personnalisez chaque pièce grâce à une fabuleuse collection de meubles, décorations et accessoires inspirés des véritables coffrets de jeu Barbie commercialisés au cours des plus de 65 dernières années. Pour débloquer une grande partie de ces objets, Barbie mettra les joueurs au défi d’accomplir divers objectifs en jouant à une sélection de jeux vidéo Barbie des années 1990 et 2000.

Les 16 jeux vidéo Barbie classiques — parmi lesquels les incontournables Barbie™ Pet Rescue et Barbie™ Horse Adventures™: Blue Ribbon Race™ — ont été améliorés afin d’être pleinement accessibles sur les consoles actuelles.

Les précommandes des éditions numériques et physiques débutent dès aujourd’hui sur le site d’Atari. L’édition physique Deluxe Barbie Rewind pour Nintendo Switch est proposée dans un coffret premium numéroté et comprend une poupée exclusive portant un t-shirt Atari et un jean bleu, avec de longs cheveux blonds agrémentés de mèches roses, ainsi qu’une affiche en couleur.

Principales caractéristiques de Barbie Rewind

Expression créative

Choisissez parmi trois styles extérieurs rétro pour la DreamHouse de Barbie et combinez librement les différentes pièces grâce à plus de 250 meubles, décorations et accessoires inspirés des véritables gammes Barbie à travers les décennies — d’une coiffeuse rose à un fauteuil gonflable typique des années 1990.

16 jeux vidéo Barbie classiques

Redécouvrez des titres sortis entre 1991 et 2007, adaptés aux consoles modernes, dont Barbie™ Pet Rescue (Game Boy Color), Barbie™ Horse Adventures™: Blue Ribbon Race™ (Game Boy Advance) et Barbie™: Vacation Adventure (Sega Genesis et Super Nintendo), un jeu jamais publié auparavant.

Accomplissez des missions pour débloquer de nouveaux objets

Barbie contacte directement les joueurs pour leur confier des défis de décoration. En les accomplissant, ils gagnent de l’expérience (XP) et débloquent de nouveaux éléments de personnalisation.

Livre numérique exclusif

Des personnages emblématiques tels que Ken, Teresa et Christie solliciteront l’aide des joueurs pour leurs projets de décoration, tandis que ceux-ci exploreront l’histoire de Barbie à travers les différentes DreamHouses et gammes de jouets qui ont marqué les générations.