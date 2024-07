Barbie Projet Amitié : nouveau jeu Barbie annoncé sur PC et consoles

Après le succès phénoménal du film et à l'occasion du 65e anniversaire de Barbie, un nouveau jeu Barbie se prépare à arriver sur PC et console : Barbie Projet Amitié. Proposé par Mattel et Outright Games, ce nouveau jeu développé conjointement avec les créateurs des dernières séries animées Barbie, Barbie Projet Amitié vous invitera à célébrer le "pouvoir de l'amitié" dans une aventure rose flashy parsemée de mini jeux jouables seul ou à deux sur le même écran, Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez un trailer et une présentation de Barbie Projet Amitié sur cette page.

Suivez le duo dynamique, Barbie « Malibu » Roberts et Barbie « Brooklyn » Roberts, alors qu’elles entreprennent de sauver le centre communautaire délabré Ambiance Malibu en le relookant de façon totalement glamour, avec l’aide de leurs amis et de leur famille. En cours de route, débloquez des tenues fabuleuses, explorez de nouvelles zones du centre communautaire et participez à des activités amusantes avec des visages familiers, comme la fabrication de glaces avec Ken, la rénovation de la salle d’arcade avec Teresa et la personnalisation de trottinettes avec Nikki. Le jeu a été créé avec le soutien de la scénariste en chef des séries télévisées, Ann Austen, qui a produit et développé de nombreuses séries animées et émissions spéciales Barbie, notamment les séries emblématiques Barbie Dreamhouse Adventures™ et Barbie A Touch of Magic™, qui constituent l’univers dans lequel se déroule Barbie Projet Amitié. Avec les voix originales de la série télévisée, les fans et les enfants peuvent jouer à l’aventure principale du jeu en solo ou inviter un(e) ami(e) du monde réel à participer à une série de mini-jeux en coopération locale à deux joueurs. Depuis 1959, Barbie inspire le potentiel illimité de chaque fille. D’innombrables enfants ont imaginé leurs propres aventures, façonnant leur avenir par le jeu. À l’occasion du 65e anniversaire de Barbie, la marque célèbre son héritage en inspirant des histoires et en façonnant l’avenir.

Pour rappel, Barbie Projet Amitié sera disponible en version dématérialisée sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, le 25 octobre 2024 .Le même jour , des versions boîtes sont prévues sur PS4, PS5 et Nintendo Switch.

Source : Justforgames